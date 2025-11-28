Tottenham Hotspur planuje wykupić napastnika. Klub szykuje ofertę

Tottenham Hotspur poważnie rozważa wykupienie Randala Kolo Muaniego po zakończeniu sezonu - informuje portal "TEAMtalk". Napastnik został we wrześniu wypożyczony z PSG.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank

Randal Kolo Muani może zostać na stałe w Tottenhamie

Tottenham Hotspur odpowiedniej formy po słabszej pierwszej części sezonu. W sześciu ostatnich meczach we wszystkich rozgrywkach wygrał tylko raz. Drużyna Thomasa Franka w Premier League zajmuje obecnie 9. miejsce, strzelając 20 goli w 12 meczach. Głównie napastnicy zawodzą.

Latem do północnego Londynu trafił Randal Kolo Muani z Paris Saint-Germain. W umowie wypożyczenia nie przewidziano opcji wykupu. Według serwisu „TEAMtalk”, władze Tottenhamu rozważają teraz możliwość stałego sprowadzenia francuskiego napastnika, jeśli jego forma będzie nadal rosnąć po początkowych problemach w tym sezonie.

Przeciwko PSG Kolo Muani zdobył swoje pierwsze gole dla Spurs w tym sezonie. Wcześniej nie zachwycał i wciąż czeka na premierowe trafienie w lidze angielskiej. W ośmiu spotkaniach zanotował również dwie asysty. 31-krotny reprezentant Trójkolorowych nadal dysponuje sporym potencjałem.

W ubiegłym sezonie Kolo Muani był wypożyczony do Juventusu, ale włoski klub nie zdecydował się na jego wykup. Paris Saint-Germain zapłaciło za 26-letniego Francuza aż 95 milionów euro w 2023 roku, a jego niewykorzystany potencjał może teraz znaleźć miejsce w Premier League, jeśli w Tottenhamie rozwiąże swoje problemy strzeleckie w kolejnych miesiącach. Transfermarkt.de wycenia napastnika na 30 milionów euro.