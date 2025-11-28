Tottenham Hotspur planuje wykupić napastnika. Klub szykuje ofertę

19:58, 28. listopada 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  TEAMtalk

Tottenham Hotspur poważnie rozważa wykupienie Randala Kolo Muaniego po zakończeniu sezonu - informuje portal "TEAMtalk". Napastnik został we wrześniu wypożyczony z PSG.

Thomas Frank
Obserwuj nas w
DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank

Randal Kolo Muani może zostać na stałe w Tottenhamie

Tottenham Hotspur odpowiedniej formy po słabszej pierwszej części sezonu. W sześciu ostatnich meczach we wszystkich rozgrywkach wygrał tylko raz. Drużyna Thomasa Franka w Premier League zajmuje obecnie 9. miejsce, strzelając 20 goli w 12 meczach. Głównie napastnicy zawodzą.

Latem do północnego Londynu trafił Randal Kolo Muani z Paris Saint-Germain. W umowie wypożyczenia nie przewidziano opcji wykupu. Według serwisu „TEAMtalk”, władze Tottenhamu rozważają teraz możliwość stałego sprowadzenia francuskiego napastnika, jeśli jego forma będzie nadal rosnąć po początkowych problemach w tym sezonie.

Przeciwko PSG Kolo Muani zdobył swoje pierwsze gole dla Spurs w tym sezonie. Wcześniej nie zachwycał i wciąż czeka na premierowe trafienie w lidze angielskiej. W ośmiu spotkaniach zanotował również dwie asysty. 31-krotny reprezentant Trójkolorowych nadal dysponuje sporym potencjałem.

W ubiegłym sezonie Kolo Muani był wypożyczony do Juventusu, ale włoski klub nie zdecydował się na jego wykup. Paris Saint-Germain zapłaciło za 26-letniego Francuza aż 95 milionów euro w 2023 roku, a jego niewykorzystany potencjał może teraz znaleźć miejsce w Premier League, jeśli w Tottenhamie rozwiąże swoje problemy strzeleckie w kolejnych miesiącach. Transfermarkt.de wycenia napastnika na 30 milionów euro.

POLECAMY TAKŻE

Savinho
Savinho dostępny za 50 milionów funtów. Potentat szykuje ofertę
Thomas Frank
Tottenham Hotspur wyznaczył dwa cele transferowe. To priorytety klubu na zimę
Thomas Frank i Mikel Arteta
Derby Londynu o hiszpańskiego napastnika. Tottenham rywalizuje z Arsenalem