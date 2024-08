Sebastian Frej / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Tomasz Pieńko celem Rakowa, transfer za ponad 2 mln euro

Raków Częstochowa, choć przeprowadził latem aż osiem transferów, wciąż nie zamknął kadry na sezon 2024/2025. Drużynę prowadzoną przez Marka Papszuna w najbliższych dniach może wzmocnić następny utalentowany piłkarz. Nie jest tajemnicą, że Medaliki chcą pozyskać Tomasza Pieńkę z Zagłębia Lubin. Pierwsza oferta za 20-latka została odrzucona, lecz Raków nie zamierza rezygnować ze skrzydłowego.

Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, przedstawiciele Rakowa są gotowi przedstawić drugą ofertę za Pieńkę. Pierwsza propozycja miała opiewać na ok. 2 mln euro, zaś druga ma zostać zwiększona i gwarantować Zagłębiu przychód grubo ponad 2 mln euro. Należy zaznaczyć, że gdyby transakcja z udziałem reprezentanta Polski do lat 21 doszła do skutku, to byłby to rekord transferowy w PKO BP Ekstraklasie.

Tomasz Pieńko to wychowanek akademii piłkarskiej Zagłębia Lubin. W seniorskim zespole Miedziowych występuje od sezonu 2021/2022. Jak zaznacza dziennikarz, 20-latka cechuje duże doświadczenie, bowiem biorąc pod uwagę jego wiek, ma na koncie bardzo dużą liczbę spotkań w klubie. Łącznie rozegrał w barwach drużyny z Lubina 84 mecze, w których 5 razy wpisał się na listę strzelców i zaliczył dwie asysty.

Obecna umowa Pieńki z Zagłębiem obowiązuje do czerwca 2026 roku. Wartość rynkowa zawodnika według portalu Transfermarkt wynosi 1,5 mln euro.