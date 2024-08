SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Patryk Dziczek ustalił warunki kontraktu z Lechem Poznań

Lech Poznań wciąż myśli o wzmocnieniach pierwszego składu pod koniec letniego okienka. Wiadomo, że zarząd Kolejorza doszedł do porozumienia z Szachtarem ws. wypożyczenia z opcją wykupu Jehora Nazaryna. Do finalizacji transakcji potrzebna jest tylko zgoda ukraińskiego klubu. Natomiast, jeśli drużyna zza naszej wschodniej granicy zdecyduje się odrzucić ofertę za 27-latka, to Duma Wielkopolski przystąpi do realizacji planu awaryjnego.

Jak przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl w przypadku fiaska w transakcji z udziałem Nazaryna, Lech Poznań skupi się na sprowadzeniu Patryka Dziczka. Kolejorz osiągnął już porozumienie ws. transferu reprezentanta Polski. Środkowy pomocnik gra obecnie w Piaście Gliwice, lecz jego umowa z klubem obowiązuje tylko do czerwca 2025 roku.

Dziczek to jeden z kluczowych zawodników w zespole Aleksandara Vukovicia. W bieżącym sezonie rozegrał 6 spotkań, będąc na boisku od pierwszej do ostatniej minuty meczu. Dla pomocnika to druga przygoda w śląskim klubie, gdyż Piast Gliwice pozyskał 26-latka latem 2022 roku na zasadzie wolnego transferu po wygaśnięciu umowy z Lazio. Wcześniej reprezentował barwy macierzystego zespołu w latach 2014-2019.

Lech Poznań w bieżącym oknie sprowadził do klubu sześciu nowych zawodników. Łącznie na wszystkich graczy zarząd przeznaczył kwotę 1,45 mln euro.