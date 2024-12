Chelsea obejdzie się smakiem? Jej cel transferowy przedłużył kontrakt Źródło: Benfica Lizbona Ernest Chalimoniuk Tomas Araujo, który od dawna znajduje się na celowniku Chelsea, właśnie przedłużył kontrakt z Benfiką Lizbona. Nowa umowa 22-letniego stopera obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku. Klauzula odstępnego pozostała na poziomie 100 mln euro.

Action Plus Sports Images / Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca i Tomas Araujo