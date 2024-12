Kimmich jednak opuści Bayern? Potentat podejmie próbę

Joshua Kimmich został dodany przez Manchester City do listy życzeń na styczniowe okienko transferowe. Mistrz Anglii spróbuje pozyskać pomocnika Bayernu Monachium, choć będzie to bardzo trudne zadanie - uważa brytyjska gazeta Daily Star.

HMB Media / Alamy Na zdjęciu: Joshua Kimmich

Joshua Kimmich na liście życzeń Manchesteru City

Manchester City musi ruszyć na rynek transferowy w najbliższym zimowym oknie transferowym, żeby ratować trwający sezon. Przypomnijmy, że ekipa prowadzona przez Pepa Guardiolę notuje w ostatnim czasie fatalne wyniki. Na taki stan rzeczy ogromny wpływ na pewno mają liczne kontuzje. Poważnego urazu doznał między innymi Rodri, który był kluczową postacią, a w aktualnej kampanii najprawdopodobniej nie wybiegnie już na boisko. Dlatego na Etihad Stadium musi trafić nowy defensywny pomocnik.

Oglądaj skróty meczów Manchesteru City [WIDEO]

Zatem włodarze The Citizens szukają potencjalnego zastępcy dla zdobywcy Złotej Piłki, a najnowszym nazwiskiem na ich liście jest Joshua Kimmich. Jak poinformował w poniedziałek brytyjski dziennik “Daily Star”, Manchester City może podjąć próbę sprowadzenia gwiazdy Bayernu Monachium podczas styczniowego okienka transferowego. Co prawda kontrakt 29-latka z bawarskim gigantem obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku, ale piłkarz prowadzi rozmowy w sprawie nowej umowy.

Tak więc taka transakcja byłaby bardzo trudna do zrealizowania, chyba że zawodnik podjąłby decyzję o opuszczeniu Allianz Areny. Wówczas lider Bundesligi mógłby wysłuchać ofert za wszechstronnego piłkarza, żeby uniknąć straty kapitana reprezentacji Niemiec bez kwoty odstępnego. W tym momencie bardziej prawdopodobny jest jednak scenariusz zakładający przedłużenie kontraktu między Joshuą Kimmichem a Bayernem Monachium.

W obecnym sezonie niemiecki gwiazdor rozegrał 23 spotkania i zanotował 5 asyst.