Pressfocus Na zdjęciu: Mason Mount

Mason Mount w najbliższe lato może zmienić pracodawcę

Pomocnik nie dogadał się na razie z Chelsea w sprawie nowej umowy

Anglikiem zainteresowani są giganci Premier League

Już nie tylko Liverpool. Kolejny gigant obserwuje Mounta

Mason Mount jeszcze w poprzednim sezonie był istotną postacią w ofensywie Chelsea. W bieżącej kampanii Anglik dostosował się poziomem do The Blues, co nie ułatwia negocjacji kontraktowych.

Anglik ma umowę z Chelsea do końca czerwca przyszłego roku. Aktualnie Mount jest jednym z najgorzej opłacanych graczy The Blues. Jego pensja to około 5 milionów euro. Mount chce potroić swoje zarobki na mocny nowego kontraktu.

Chelsea nie jest chętna do spełnienia oczekiwań Mounta, który jest na celowniku Liverpoolu. Podpisaniem kontraktu z Anglikiem jest też Manchester City, który dołączył do wyścigu o angaż gracza.

Czytaj także: Pochettino faworytem do objęcia angielskiego giganta