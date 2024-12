Wisła Kraków zakończyła jesień na siódmym miejscu w tabeli. Celem na ten sezon pozostaje awans do Ekstraklasy. Zimą należy spodziewać się wzmocnień. Jarosław Królewski na łamach "Gazety Krakowskiej" wskazał priorytet transferowy.

Wisła musi wzmocnić te pozycje

Wisła Kraków ma za sobą rozczarowującą rundę. Będzie zimować na siódmym miejscu w tabeli z dziesięciopunktową stratą do pierwszej dwójki. Główny cel się nie zmienia – drużyna chce w tym sezonie awansować do Ekstraklasy. Kibice zwracają uwagę, że kadra nie jest odpowiednio wyważona i ma widoczne braki, które uniemożliwiają regularne wygrywanie.

Wiosną Biała Gwiazda ma zrobić wiele, aby odrobić stratę punktową i zakręcić się w okolicach drugiej lokaty. Bez wzmocnień może się nie udać, dlatego Jarosław Królewski zapowiada ruchy w trakcie zimowego okienka. Wskazał pozycje, które powinny zostać wzmocnione w pierwszej kolejności.

– Zdecydowanie widzimy, że wzmocnienia by się przydały. Zobaczymy, jaka będzie sytuacja budżetowa. Musimy też na to zwracać uwagę, ale mamy przygotowane nazwiska. Przeanalizujemy bardzo dokładnie, co się działo w tej rundzie, gdzie mamy braki i gdzie powinniśmy myśleć o uzupełnieniach. Myślę, że na pewno w tej lidze ważne są boki boiska, zarówno jeśli chodzi o ofensywę, jak i defensywę, tu zawsze warto mieć dużo jakości, warto mieć dużo zmienników, trener musi mieć sporo wyborów – sugerował Królewski w rozmowie z “Gazetą Krakowską”.

Na skrzydłach Wisły w tym sezonie najczęściej występują Angel Baena, Tamas Kiss, Jesus Alfaro oraz Olivier Sukiennicki. Żaden z nich w pełni nie przekonuje i nie gwarantuje regularnych, jakościowych występów. Problemy są także na bokach obrony, gdzie Mariusz Jop przez długi czas mógł korzystać tylko z trzech graczy.