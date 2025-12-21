Derby Manchesteru o angielskiego gwiazdora. United oraz City staną do walki

Tino Livramento jest czołowym bocznym obrońcą w Premier League. Jak podaje brytyjski portal CaughtOffside.com, Manchester United oraz Manchester City powalczą o podpis 23-letniego Anglika w jednym z najbliższych okienek transferowych.

SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Tino Livramento celem gigantów z Manchesteru

Manchester United oraz Manchester City od lat rywalizują ze sobą nie tylko na boisku, lecz także na rynku transferowym. Niewykluczone, że już wkrótce oba kluby ponownie staną do bezpośredniej walki o tego samego zawodnika. Na radarze gigantów z Manchesteru znalazł się bowiem Tino Livramento, który gra na co dzień w Newcastle United.

Jak informuje portal „CaughtOffside.com”, chrapkę na pozyskanie obrońcy mają zarówno Czerwone Diabły, jak i Obywatele, co zapowiada interesującą batalię transferową. Ruben Amorim oraz Pep Guardiola wysoko cenią wszechstronność Livramento, który potrafi występować nie tylko na prawej, ale również na lewej stronie defensywy.

Trzykrotny reprezentant Anglii, obecnie pauzujący z powodu kontuzji, nie wyklucza wykonania kolejnego kroku naprzód w swojej karierze. 23-latek miałby znacznie większe szanse na walkę o najważniejsze trofea na Old Trafford lub Etihad Stadium niż na St James’ Park, co może mieć kluczowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji.

Tino Livramento reprezentuje barwy zespołu Srok od sierpnia 2023 roku, gdy przeniósł się do Newcastle United z Southampton za ponad 37 milionów euro. Wcześniej był związany z Chelsea, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. W obecnym sezonie wahadłowy rozegrał 16 spotkań i zanotował 1 asystę, spędzając na boisku ponad 1300 minut. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia bocznego obrońcę na około 40 milionów euro.