Red Bull Salzburg oficjalnie ogłosił, że do klubu trafił nowym bramkarz. Kontrakt z mistrzem Austrii podpisał były bramkarz FC Koln – Timo Horn. Doświadczony golkiper od lipca był bezrobotny. 30-latek zdecydował się opuścić niemiecki zespół po tym, jak stracił miejsce między słupkami na rzecz Marvina Schwabe. Umowa nowego zawodnika z klubem z rodziny Red Bulla będzie obowiązywać do końca sezonu.

Horn w przeszłości występował tylko i wyłącznie w zespole “Koziołków”. Do klubu z Nadrenii Północnej trafił w 202 roku i szczebel po szczeblu piął się w górę aż do seniorskiego składu. Do pierwszej drużyny FC Koln dołączył w 2011 roku i miejsca w bramce nie oddał aż do sezonu 2021/22, gdy trener podjął decyzję o zmianie pierwszego golkipera. Łącznie wystąpił w 329 meczach, w których 91 razy zachował czyste konto.

Salzburg w lidze austriackiej zajmuje 1. miejsce po 17. kolejkach. Jak dotąd uzbierali 39 punktów, a nad drugim Sturmem Graz mają 2 oczka przewagi.