Inter zainteresowany zdolnym stoperem. Ogromna konkurencja

Tiago Gabriel jest jednym z najbardziej perspektywicznych stoperów w Serie A. Świetna forma zawodnika Lecce nie umknęła uwadze Interu Mediolan, który planuje powalczyć o pozyskanie 20-letniego Portugalczyka - poinformował Ekrem Konur.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Tiago Gabriel

Tiago Gabriel na radarze Interu Mediolan

Inter Mediolan może zostać zmuszony do zakontraktowania nowego środkowego obrońcy już podczas najbliższego zimowego okienka transferowego. Wszystko przez niepewną przyszłość Stefana de Vrija, który nie jest zadowolony z pełnienia roli rezerwowego. Doświadczony Holender coraz częściej daje do zrozumienia, że chciałby odejść w poszukiwaniu regularnej gry. Jeśli 33-latek faktycznie zmieni otoczenie, to mediolańscy włodarzy będą musieli znaleźć jego następcę, by zachować odpowiednią jakość w obronie.

Jak poinformował w mediach społecznościowych turecki dziennikarz – Ekrem Konur, Inter Mediolan może osłabić swojego ligowego rywala. Na celowniku giganta ze Stadio Giuseppe Meazza znalazł się bowiem defensor występujący na co dzień w US Lecce – Tiago Gabriel.

20-letni Portugalczyk rozgrywa bardzo solidny sezon w Serie A, co nie umyka uwadze większych klubów. Oprócz Interu jego sytuację monitorują również Juventus, West Ham United oraz Brentford, co zapowiada interesującą rywalizację o podpis młodego stopera.

Tiago Gabriel trafił do Włoch w styczniu 2025 roku z Estreli Amadora za nieco ponad milion euro. W barwach zespołu Giallorossich rozegrał dotychczas 19 spotkań i zdobył 1 bramkę, systematycznie budując swoją pozycję w lidze. Portal „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na około 3 miliony euro, choć ta kwota może szybko wzrosnąć. Jego kontrakt z US Lecce obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, zawierając opcję przedłużenia o kolejne dwa lata.