Milan znalazł alternatywę dla Thiago Silvy. To obrońca ligowego rywala

AC Milan szuka na rynku nowego stopera w kontekście zimowego okienka transferowego. Celem numer jeden włoskiego klubu jest Thiago Silva, a opcją alternatywną Thomas Kristensen - podaje włoski dziennik La Gazzetta dello Sport.

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Thomas Kristensen na celowniku Milanu

AC Milan podczas nadchodzącego zimowego okna transferowego planuje wzmocnić środek obrony. Trener ekipy Rossonerich – Massimiliano Allegri – dostrzega potrzebę zwiększenia rywalizacji na pozycji stopera, zwłaszcza że drużyna z San Siro walczy o mistrzostwo Serie A i musi prezentować odpowiednią jakość w formacji defensywnej. Władze klubu chcą sprowadzić zawodnika, który natychmiast podniesie poziom zespołu, dlatego Milan zamierza być bardzo aktywny w trakcie styczniowego okienka.

Jak poinformował włoski dziennik „La Gazzetta dello Sport”, celem numer jeden Milanu jest doskonale znany tamtejszym kibicom Thiago Silva. 41-letni obrońca, który obecnie występuje we Fluminense, pozostaje aktywny i mógłby podpisać krótkoterminowy kontrakt z byłym klubem. Brazylijczyk grał w Milanie w latach 2009-2012, a jego powrót wniósłby dużo doświadczenia do szatni drużyny.

Nie wiadomo jednak, czy weteran będzie chciał ponownie przenieść się do Europy. Dlatego mediolańczycy rozważają również alternatywę – Thomasa Kristensena z Udinese Calcio. 23-letni Duńczyk od pewnego czasu przykuwa uwagę Milanu i może stać się „opcją B”, jeśli transfer wspomnianego Silvy okaże się nierealny.

Thomas Kristensen trafił do Udinese Calcio we wrześniu 2023 roku z Aarhus GF, którego jest wychowankiem. Włodarze Zebr zapłacili za niego 5 milionów euro, a młody stoper szybko potwierdził, że była to świetna inwestycja. 23-latek ma w swoim CV również występy w Vejle BK, gdzie rozwijał swoje umiejętności przed przejściem do Serie A.

Na włoskich boiskach rozegrał dotychczas 57 meczów, zdobywając 2 bramki i notując 1 asystę. Ponadto rosły defensor regularnie występował w młodzieżowych reprezentacjach Danii, czekając na debiut w seniorskiej kadrze.