Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Thomas Kristensen przymierzany do Milanu

AC Milan w najbliższych okienkach transferowych planuje wzmocnić formację defensywną, a konkretnie pozycję środkowego obrońcy. Obecnie Massimiliano Allegri ma do dyspozycji Koniego De Wintera, Fikayo Tomoriego, Strahinję Pavlovicia, Matteo Gabbię oraz Davida Odogu. Włoski szkoleniowiec, mimo solidnej kadry, chciałby jednak zwiększyć wachlarz możliwości, szczególnie że klub z San Siro zamierza walczyć o najwyższe cele na krajowym podwórku. Zdaniem mediów priorytetem jest sprowadzenie młodego i zdolnego stopera, który mógłby od razu rywalizować o miejsce w podstawowej jedenastce ekipy Rossonerich.

Jak donosi włoski dziennik „La Gazzetta dello Sport”, jednym z głównych celów mediolańczyków stał się Thomas Kristensen z Udinese Calcio. 23-letni Duńczyk w krótkim czasie wyrósł na jednego z najlepszych obrońców w Serie A, a jego nazwisko zaczyna budzić coraz większe zainteresowanie. Niewątpliwym atutem stopera są imponujące warunki fizyczne – mierzy aż 198 centymetrów, co sprawia, że dominuje w pojedynkach powietrznych zarówno w defensywie, jak i przy stałych fragmentach gry w ofensywie. To czyni tego zawodnika wartościowym kandydatem do wzmocnienia linii obrony Milanu.

Thomas Kristensen przeprowadził się do Udinese Calcio we wrześniu 2023 roku z Aarhus GF, którego jest wychowankiem. Włodarze Zebr zapłacili za niego 5 milionów euro, a Duńczyk szybko udowodnił, że była to świetna inwestycja. 23-latek w swoim piłkarskim CV ma również występy w barwach Vejle BK, gdzie szkolił swoje umiejętności przez kilkanaście miesięcy. Środkowy obrońca na boiskach włoskiej ekstraklasy rozegrał do tej pory 53 mecze, w których zdobył 2 bramki i zaliczył 1 asystę. Co więcej, Kristensen regularnie występuje także w młodzieżowych reprezentacjach Danii, czekając na debiut w seniorskiej kadrze.