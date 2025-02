Theo Hernandez przed wielkim transferem. Są nowe informacje

Theo Hernandez zbliża się do wielkiego transferu, który ma zostać sfinalizowany tego lata. Jak informuje Rudy Galetti na łamach serwisu TEAMtalk, gwiazdor nie rozmawia z Milanem ws. przedłużenia umowy.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Theo Hernandez

Theo Hernandez na radarze dwóch gigantów

Theo Hernandez nieuchronnie zbliża się do zmiany barw. Gwiazdor reprezentacji Francji nie rozmawia z Milanem ws. przedłużenia umowy i wiele wskazuje na to, że już tego lata odejdzie z klubu. Najnowsze informacje w tej sprawie przekazał Rudy Galetti na łamach portalu TEAMtalk.

Według ustaleń dziennikarza w grze o pozyskanie Theo Hernandeza są dwa wielkie kluby. Pierwszym z nich jest Real Madryt, który niedawno stracił transfer Alphonso Daviesa. Kanadyjczyk ostatecznie zdecydował się na pozostanie w Bayernie. W związku z tym Królewscy nadal poszukują kandydata do wzmocnienia lewej obrony i jeśli nadarzy się odpowiednia okazja, to prawdopodobnie ruszą po Francuza. Nie jest to jednak jedyna opcja Los Blancos.

Natomiast drugi klub to Manchester City. Pep Guardiola ma bardzo ograniczone pole manewru na lewej stronie defensywy, a więc przydałby mu się nowy sprawdzony nabytek. Możliwość sprowadzenia Theo Hernandeza to bez wątpienia spora szansa, bo jest to gracz z ogromnym doświadczeniem, który udowodnił, że potrafi rozgrywać mecze na najwyższym możliwym poziomie.

Na pewno duży wpływ na losy Francuza będą miały żądania Milanu. Dlatego pytanie brzmi, który klub będzie skłonny je spełnić i czy sam Theo Hernandez wyrazi zgodę na przenosiny.