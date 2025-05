Theo Hernandez nie trafi do giganta. Zapadła decyzja

Theo Hernandez nie trafi tego lata do Manchester City - informuje serwis "TeamTalk". Obrońca Milanu wzbudza duże zainteresowanie na rynku transferowym.

Kines Milano / Alamy Na zdjęciu: Theo Hernandez

Manchester City rezygnuje z Theo Hernandeza

Theo Hernandez przeżywa jeden z najlepszych okresów w swojej karierze i poważnie rozważa zmianę klubu w letnim oknie transferowym. Gwiazdor Milanu znalazł się na radarze czołowych klubów Premier League, a szczególne zainteresowanie wykazuje Manchester City. Choć od miesięcy trwa impas kontraktowy między zawodnikiem a włoskim klubem, coraz więcej wskazuje na to, że 27-letni Francuz nie opuści Serie A.

Według informacji „TeamTalk”, Pep Guardiola nie zamierza forsować transferu Hernandeza na Etihad Stadium. Choć temat francuskiego obrońcy pojawił się podczas ostatnich rozmów między przedstawicielami The Citizens a władzami Milanu, priorytetem dla hiszpańskiego menedżera pozostaje inny zawodnik. Już wcześniej zainteresowanie Hernandezem wyraził Juventus i to właśnie kierunek włoski wydaje się obecnie bardziej prawdopodobny.

Manchester City nie rezygnuje natomiast z Tijjaniego Reijndersa. Holenderski pomocnik, który zaimponował w swoim debiutanckim sezonie w Serie A, jest wysoko ceniony przez Guardiolę. Anglicy usiłują dopiąć jego transfer, jednak negocjacje komplikują się przez wzrost ceny wywoławczej – z 70 do aż 90 milionów euro. The Citizens oraz inne zainteresowane kluby będą musiały zatem głęboko sięgnąć do kieszeni, jeśli chcą sprowadzić któregoś z graczy Milanu tego lata.