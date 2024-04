Chelsea w letnim okienku transferowym planuje wzmocnić środek pola. Na celowniku "The Blues" znalazł się Teun Koopmeiners. Londyńczycy przygotowują na transfer Holendra z Atalanty Bergamo aż 60 milionów euro - podaje "SportMediaset"

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Teun Koopmeiners

Chelsea latem chce przeznaczyć 60 milionów euro na transfer pomocnika

Zainteresowanie “The Blues” wzbudził Teun Koopmeiners

Londyńscy skauci obserwowali Holendra podczas meczu z Liverpoolem

Teun Koopmeiners na liście życzeń Cheslea

Z informacji przekazanych przez “Sportmediaset” wynika, że Chelsea w letnim okienku może sięgnąć po wzmocnienie prosto z Serie A. W kręgu zainteresowań “The Blues” znalazł się Teun Koopmeiners, na którego transfer z Atalanty Bergamo Anglicy są gotowi przeznaczyć 60 milionów euro.

Włoscy dziennikarze dodają, że reprezentant Holandii był obserwowany przez skautów Chelsea podczas meczu z Liverpoolem w minionym czwartek. Pomocnik “La Dei” rozegrał fantastyczne zawody na Anfield, co nie umknęło uwadze “The Blues”. To właśnie po tym meczu londyńczycy przekonali się do 26-latka.

Teun Koopmeiners rozgrywa kapitalny sezon. Holender ma na koncie 38 występów pod okiem Gian Piero Gasperiniego. W tym czasie udało mu się 13-krotnie wpisać na listę strzelców oraz zaliczyć cztery asysty.

