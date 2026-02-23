Koopmeiners może zmienić barwy klubowe. Pojawiło się zainteresowanie

19:44, 23. lutego 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  La Gazzetta dello Sport

Teun Koopmeiners nie zalicza udanego transferu do Juventusu. Jak się okazuje, Holender latem może zmienić klub. Pomocnik znalazł się ponownie na liście życzeń Galatasaray - informuje "La Gazzetta dello Sport".

Teun Koopmeiners
Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Teun Koopmeiners

Galatasaray wciąż chce Teuna Koopmeinersa

Teun Koopmeiners w 2024 roku zdecydował się na przeprowadzkę do Juventusu. Stara Dama sięgnęła głęboko do portfela, aby pozyskać reprezentanta Holandii, ponieważ jego przynosiny z Atalanty Bergamo wyniosły prawie 60 milionów euro. Pomocnik przychodził na Allianz Stadium jako gwiazda Serie A. Rzeczywistość jednak okazała się bolesna zarówno dla samego piłkarza jak i klubu.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje związane z przyszłością Teuna Koopmeinersa przekazuje dziennik „La Gazzetta dello Sport”. Otóż Holender po sezonie może opuścić szeregi Juventusu. Jak się okazuje reprezentant Oranje może wylądować na tureckich boiskach, ponieważ znalazł się w kręgu zainteresowań Galatasaray.

Klub ze Stambułu już w zimowym okienku starał się pozyskać Teuna Koopmeinersa. Na próbach się ostatecznie skończyło. Teraz Galatasaray jeszcze bardziej poważnie ma podejść do tematu Holendra i jego przenosin z Juventusu. Czas pokaże, czy Turcy przeprowadzą transfer, który na papierze zapowiada się niezwykle interesująco.

Teun Koopmeiners w obecnym sezonie rozegrał 34 spotkania w koszulce Juventusu. Holender zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców. Oba gole strzelił w ostatniej rywalizacji z… Galatasaray w Lidze Mistrzów.

