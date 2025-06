Joan Gosa / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Ter Stegen trafił na radar saudyjskiego giganta

Marc-Andre ter Stegen pozostaje bohaterem spekulacji transferowych pomimo zapewnień, że jego celem jest kontynuacja gry w barwach FC Barcelony. Wszystko przez wysoce prawdopodobne przybycie Joana Garcii, który według niektórych przesłanek jest szykowany do przejęcia roli bramkarza numer jeden Dumy Katalonii.

Niewykluczone, że Ter Stegen zmieni swoją decyzję o przyszłości i w poszukiwaniu regularnej gry odejdzie z Barcelony. Jedną z opcji jest transfer do Al-Hilal, o czym poinformował kataloński portal SPORT. Według przekazanych doniesień saudyjski gigant widzi Niemca w swoim składzie jako następcę Bono, który nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Wcześniej pojawiały się podobne informacje, ale wówczas nie ujawniono nazwy klubu zainteresowanego bramkarzem Barcy.

Al-Hilal to najbardziej utytułowany klub w Arabii Saudyjskiej i na ten moment jedna z najpotężniejszych drużyn na kontynencie azjatyckim. Obecnie w zespole występuje wielu znanych zawodników, w tym również byli piłkarze FC Barcelony. Konkretnie chodzi o Joao Cancelo oraz Malcoma. Kto wie, być może właśnie ten fakt przemówi do Marca-Andre ter Stegena i skłoni Niemca do przenosin.

Z drugiej strony celem Ter Stegena jest występ na mundialu w 2026 roku i z tego powodu przenosiny do Arabii Saudyjskiej mogą nie być dla niego najlepszą opcją. Pod względem sportowym lepszym wyjściem zapewne byłoby pozostanie w Europie.