FC Barcelona podczas rozmów z AS Monaco została zapytana o Marca-Andre ter Stegena. Bramkarz mógłby rozważyć ten kierunek ze względu na ligę Mistrzów - twierdzi Gabriel Sans.

Powerpics / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

AS Monaco pyta Barcelonę o Ter Stegena

Marc-Andre ter Stegen i jego przyszłość w FC Barcelonie to jeden z najważniejszych tematów w hiszpańskiej prasie. Co chwilę w mediach pojawiają się nowe informacje na temat dalszych losów niemieckiego bramkarza. Na ten moment sytuacja nie uległa zmianie, ponieważ Duma Katalonii chce go sprzedać w nadchodzącym oknie transferowym. Natomiast sam zainteresowany nie chce zmieniać klubu.

Nowe wieści dotyczące sagi transferowej z udziałem 33-latka przekazał Gabriel Sans. Według dziennikarza w ostatnich dniach Barcelona dostała pytanie o Ter Stegena od AS Monaco. Drużyna z Ligue 1 zapytała o dostępność golkipera przy okazji negocjacji ws. Ansu Fatiego.

Okazuje się, że Monaco jest zainteresowane sprowadzeniem Niemca i nawiązało już kontakt z otoczeniem piłkarza. Bramkarz na chwilę obecną nie podejmuje żadnych wiążących kroków. Niemniej jednak zespół z ligi francuskiej to kierunek, który jest gotów wziąć pod uwagę ze względu na uczestnictwo w Lidze Mistrzów.

Ciekawe informacje ws. Ter Stegena przekazał również wcześniej dziennik Sport. Ich zdaniem bramkarz przykuł uwagę m.in. Chelsea, lecz w tej sytuacji sprawę komplikuje zbyt duże wynagrodzenie zawodnika. Oprócz tego w przeszłości łączono go z takimi klubami jak Manchester United czy Galatasaray.

Przyszłość doświadczonego bramkarza powinna się wyjaśnić, gdy Barcelona rozpocznie przygotowania do nowego sezonu. Hansi Flick planuje wtedy rozmowę z zawodnikiem. Ma poinformować go, że w przyszłych rozgrywkach pierwszym wyborem będzie Joan Garcia.