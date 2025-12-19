Marc-Andre ter Stegen zbliża się do odejścia z FC Barcelony. Niemiec moze wylądować w Premier League, ponieważ znalazł sie na celowniku Tottenhamu Hotspur. Koguty obserwują jeszcze innego bramkarza - informuje "TEAMtalk".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Tottenham Hotspur myśli o ter Stegenie

Marc-Andre ter Stegen znajduje się w trudnym położeniu. FC Barcelona nie wiąże przyszłości z reprezentantem Niemiec, przez co zawodnik szuka drogi ucieczki. Bramkarz wzbudza spore zainteresowanie na rynku, ale dotychczas nie pojawiły się żadne konkrety. Jak się okazuje, na rynku transferowym pojawił się kolejny chętny na pozyskanie golkipera Dumy Katalonii.

Z informacji przekazanych przez „TEAMtalk” dowiadujemy się, że Marc-Andre ter Stegen może wylądować na boiskach Premier League. Reprezentant Niemiec znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Tottenhamu Hotspur. Golkiper FC Barcelony jest postrzegany jako następca Guglielmo Vicario, ale Koguty mają na oku jeszcze jednego gracza.

Wspomniane źrodło zaznacza, że na liście Tottenhamu Hotspur pojawiła się opcja z Premier League. Koguty zaczęły bacznie przyglądać się sytuacji Jamesa Trafforda z Manchesteru City. Londyńczycy zatem będzie wybierać między tymi dwoma bramkarzami. Czas pokaże, który finalnie golkiper trafi pod skrzydła Thomasa Franka.

Tottenham Hotspur już w sobotę rozegra niezwykle ważny mecz. Spurs zmierzą się przed własną publicznością z Liverpoolem. Początek hitowej rywalizacji już o godzinie 18:30.