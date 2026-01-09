Ter Stegen celem numer jeden. O transfer nie będzie łatwo

fot. DPPI Media Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Barcelona liczy na odejście ter Stegena. Girona musi uporać się z problemem

Marc-Andre ter Stegen rozważa opcje pod kątem zimowego okienka. Jego priorytetem wciąż jest pozostanie w Barcelonie i walka o miejsce w składzie, ale Hansi Flick utrzymuje, że numerem jeden w hierarchii pozostanie Joan Garcia. Niemiec więc rywalizuje maksymalnie o miano głównego zmiennika Hiszpana, choć za takowego dalej uważany jest Wojciech Szczęsny.

Barcelona najchętniej pozbyłaby się ter Stegena, który pobiera bardzo duże wynagrodzenie i jest zagrożeniem dla szatni. W przeciwieństwie do Szczęsnego, ten nie może się pogodzić z rolą rezerwowego. On sam stawia głównie na Blaugranę, ale nie wyklucza zmiany otoczenia, jeśli otrzyma atrakcyjną propozycję. Za takową ma uważać możliwość przeprowadzki do Girony, która jest nim poważnie zainteresowana.

Mimo problemów zdrowotnych ter Stegena, Girona nie ustępuje w staraniach i liczy, że zdoła do końca zimowego okienka sfinalizować wypożyczenie. Nie będzie jednak o to łatwo, a ESPN za podstawową przeszkodę uznaje kwestie finansowe. Wynagrodzenie Niemca w Barcelonie ma być zbyt wysokie, jak na możliwości Girony.

Ewentualne porozumienie wiązałoby się z zawiłymi zapisami, a Barcelona również musiałaby wypłacać znaczną część jego pensji. Ter Stegen nie skreśla tej opcji i czeka na rozwój wydarzeń.