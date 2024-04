Erik ten Hag wciąż nie jest pewny dalszej pracy na Old Trafford. Niezależnie od ostatecznej decyzji, Holender domaga się, aby Manchester United sprowadził nowego napastnika.

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Nowy napastnik w Man Utd? Tego chce ten Hag

Erik ten Hag ma przed sobą kluczowy moment, który zadecyduje o jego przyszłości na Old Trafford. Manchester United wciąż może zmienić szkoleniowca po sezonie, gdyż osiągane w ostatnich miesiącach wyniki nie są satysfakcjonujące. Media rozpisują się na temat potencjalnych kandydatur, wśród których najczęściej wymienia się nazwiska Grahama Pottera i Roberto De Zerbiego.

Holender cierpliwie czeka na decyzję Manchesteru United. Niezależnie od niej, już teraz pracuje nad kształtem drużyny w przyszłym sezonie. Czerwone Diabły mają poważne braki kadrowe, co dostrzega sam menedżer. Zapytany o rozwiązanie problemy ze zdobywaniem bramek przyznał, że konieczne jest sprowadzenie nowego napastnika. Aktualnie ma do dyspozycji jedynie młodego Rasmusa Hojlunda. Latem z Old Trafford pożegna się Anthony Martial, a Marcus Rashford zatracił swój instynkt strzelecki i najczęściej występuje na skrzydle.

– Myślę, że mogłoby to nam pomóc. Potrzebujemy więcej opcji. Musimy mieć przynajmniej dwóch zawodników na każdej pozycji. Na niektórych w tym sezonie nie mamy wyboru, co negatywnie rzutuje na nasze wyniki – argumentuje ten Hag.

Kogo latem może sprowadzić Manchester United? Kandydatów nie brakuje, bowiem angielski gigant jest łączony z Alexandarem Isakiem, Viktorem Gyokeresem, Victorem Osimhenem, Ivanem Toneyem, Benjaminem Sesko oraz Joshuą Zirkzee.

