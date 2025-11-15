Tchouameni bohaterem wielkiego transferu? Może pójść drogą Casemiro

22:14, 15. listopada 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Defensa Central

Manchester United celuje w transfer z najwyższej półki. W przyszłym roku ma zastąpić Casemiro, a na liście życzeń znajduje się Aurelien Tchouameni z Realu Madryt - informuje "Defensa Central".

Aurelien Tchouameni
fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY Na zdjęciu: Aurelien Tchouameni

Manchester United marzy o gwieździe Realu

Manchester United tego lata przebudował ofensywę, a w przyszłym roku skupi swoje działania na transferach do środka pola. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość Casemiro, który w tym sezonie wrócił do łask, ale jego umowa wygasa za nieco ponad sześć miesięcy. Do tej pory nie dogadano się w sprawie przedłużenia, a kością niezgody jest jego przyszłe wynagrodzenie. Obecnie zarabia najwięcej w zespole, co już nie może się powtórzyć, dlatego Czerwone Diabły oczekują znaczącej obniżki pensji. W innym wypadku dojdzie do rozstania.

Oprócz Casemiro, niepewny przyszłości na Old Trafford jest też Kobbie Mainoo. Anglik stracił miejsce w składzie i szuka zimowego wypożyczenia, ale po tym okresie wciąż może definitywnie opuścić Manchester United. Wobec tych problemów klub szuka zastępstwa z najwyższej półki, a „Defensa Central” sugeruje, że kandydatem do wzmocnienia drugiej linii jest Aurelien Tchouameni.

Gwiazdor Realu Madryt to jeden z najlepszych piłkarzy na swojej pozycji na całym świecie. Jednocześnie na Santiago Bernabeu jest uważany za jednego z wielu, choć oczywiście wyciągnięcie go nie będzie łatwe. Mówi się, że Manchester United potrzebowałby minimum 100 milionów euro, aby przekonać Real Madryt do sprzedaży.

W przeszłości taką drogę obrał właśnie Casemiro, który po wielu udanych latach w Realu postanowił dołączyć do Manchesteru United.

