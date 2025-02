Tammy Abraham może wrócić do Premier League. Jest zainteresowanie

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Tammy Abraham

West Ham United wziął na radar Tammy’ego Abrahama

Przed obecnym sezonem Tammy Abraham został wypożyczony z Romy do Milanu. 27-letni napastnik jest jednak tylko rezerwowym w zespole Rossonerich, co na pewno go nie satysfakcjonuje. 11-krotny reprezentant Anglii, który po zakończeniu aktualnej kampanii najprawdopodobniej wróci do Rzymu, poważnie zastanawia się więc nad swoją przyszłością. Jak dowiedział się brytyjski serwis “TBR Football”, Tammy Abraham może zaliczyć powrót do Premier League.

Według informacji wspomnianego serwisu West Ham United rozważa złożenie oferty za mierzącego 194 centymetry snajpera. Sam piłkarz najpewniej przeanalizowałby taką propozycję, ponieważ od dawna myśli o zmianie otoczenia. Młoty potrzebują wzmocnienia formacji ofensywnej, dlatego skierowali swój wzrok na Tammy’ego Abrahama. Przypomnijmy, że 27-latek jest wychowankiem Chelsea, a podczas kariery grał także dla Bristol City, Swansea City oraz Aston Villi.

W trwającym sezonie Tammy Abraham rozegrał 33 spotkania, zdobył 8 bramek i zaliczył 5 asyst. Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia środkowego napastnika na około 20 milionów euro. Warto dodać, że jeszcze kilka miesięcy temu były reprezentant Anglii mierzył się z kontuzją – zerwał więzadło krzyżowe w kolanie. Tak poważny uraz bez wątpienia miało znaczący wpływ na obniżkę formy atakującego.