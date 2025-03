Napastnik Milanu wróci do Premier League? Wstępne rozmowy

Tammy Abraham po zakończeniu obecnego sezonu może wrócić do Premier League. Wypożyczony do Milanu napastnik rozpoczął rozmowy z West Hamem - informuje "Calciomercato".

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Tammy Abraham

Abraham wróci do Anglii po czterech latach?

Tammy Abraham w 2021 roku trafił do AS Romy za kwotę 41 milionów euro. W stolicy Włoch radził sobie nieźle, ale nie zdawał się być rozwiązaniem na dłuższą metę. W trakcie swojej przygody z rzymskim klubem nabawił się paskudnej kontuzji – uszkodził więzadła krzyżowe, co wykluczyło go z gry na wiele miesięcy. Poprzedni sezon spisał na straty, a po transferze Artema Dowbyka musiał poszukać dla siebie miejsca w nowym otoczeniu. Z okazji skorzystał Milan, wypożyczając go na sezon 2024/2025.

Na początku kampanii Abraham cieszył się miejscem w pierwszym składzie, ale jego skuteczność rozczarowywała. Milan podjął więc decyzje o kupnie nowego napastnika. Zimą na San Siro zawitał Santiago Gimenez, który niezwłocznie wygryzł Anglika.

Abraham z pewnością nie zostanie w Mediolanie na dłużej. Latem wróci do AS Romy, skąd również może odejść. Portal “Calciomercato” donosi, że zainteresowanie transferem wychowanka Chelsea wykazuje West Ham United. Między stronami doszło już nawet do wstępnych rozmów. Młoty są zdeterminowane, aby wzmocnić ofensywę, a Abraham uchodzi za ciekawego kandydata. W przeszłości udowadniał, że potrafi sobie poradzić na poziomie Premier League.

Przed transferem do AS Romy angielski snajper próbował swoich sił w Chelsea. W Premier League uzbierał łącznie 26 bramek w 89 występach. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 20 milionów euro.