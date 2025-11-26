Talent Legii zachwyca w tych rozgrywkach. Są już pierwsi chętni na Słowaka! [NASZ NEWS]

Samuel Kovacik to jeden z największych talentów jakie są obecnie w strukturach Legii. Słowacki pomocnik błyszczy w młodzieżowej Lidze Mistrzów, a z informacji goal.pl wynika, że nie przechodzi to niezauważone. Są już pierwsze kluby zainteresowane tym piłkarzem!

ZUMA Press Inc/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Dwa mistrzostwa Polski na koncie

Samuel Kovacik trafił do Legii ze słowackiej Żiliny w lutym 2024 roku. W Warszawie „przydzielono” go do Legii U19, w której ten pomocnik zaaklimatyzował się znakomicie. Kovacik zdążył już dwa razy zdobyć mistrzostwo Polski tej kategorii wiekowej, ale najmocniej błysnął w innych rozgrywkach.

Chodzi oczywiście o UEFA Youth League, czyli młodzieżową Ligę Mistrzów. W tych rozgrywkach młody Słowak czuje się jak ryba w wodzie, a najlepszym dowodem na to dwumecz z Fiorentiną.

Dał popis z Fiorentiną

Stołeczny klub rozbił Włochów u siebie 4:1, a Kovacik dał w tym meczu popis, strzelając Fiorentinie dwa gole. Trafił również do bramki w rewanżu, tym razem przegranym przez Legię 2:3.

Na tym jednak 18-letni Słowak nie poprzestał. W kolejnym meczu UYL, w ten wtorek, Legia zmierzyła się z PAOK-iem Saloniki. Polski zespół wygrał 2:1, a oba gole zdobył… Kovacik.

Z naszych informacji wynika, że właśnie popisy w tych rozgrywkach zwróciły uwagę zagranicznych klubów, które mocno monitorują rozgrywki UYL. Dotarły do nas wieści, że zwłaszcza po popisie z Fiorentiną zaczęło się lawinowe zainteresowanie Słowakiem ze strony włoskich klubów. W tym gronie ma być jeden z Rzymu.

Kontrakt kończy się już w czerwcu

Na tym jednak nie koniec. Od pewnego czasu Kovacika monitorują też kluby z niemieckiej Bundesligi. Sytuacja jest o tyle ciekawa, że Słowakowi już w czerwcu kończy się kontrakt z Legią.



Czy to oznacza, że polski klub straci ten talent? Niekoniecznie, bo z naszych informacji wynika, że toczą się też rozmowy na temat przedłużenia kontraktu słowackiego pomocnika ze stołecznym klubem (Kovacik może grać na lewym skrzydle, albo na środku pomocy).



Po prostu dobre występy w UYL dały Słowakowi więcej opcji. Dużo ma zależeć od tego jaki będzie plan na niego w Legii, czy będzie mógł liczyć na szansę w pierwszej drużynie, bo to już niedługo stanie się jego naturalnym celem.

Regularnie gra w kadrze

W tym sezonie, poza drużyną U19, Kovacik występuje też w Legii II. Rozegrał dla niej 12 spotkań, w których strzelił 3 gole i zaliczył asystę.

Kovacik regularnie gra też w reprezentacji Słowacji młodszych kategorii wiekowych. W 2024 roku brał udział w Mistrzostwach Europy do lat 17, a obecnie występuje w drużynie do lat 19.



Jego ogólny dorobek w Legii U19 to 40 meczów i 16 bramek.