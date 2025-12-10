Tomiyasu przechodzi do słynnego zespołu. Ostatnio grał w Arsenalu

Takehiro Tomiyasu w lipcu 2025 roku rozstał się z Arsenalem i od tego czasu pozostaje bezrobotny. Lada moment jego status ulegnie jednak zmianie, ponieważ podpisze kontrakt z Ajaksem Amsterdam - donosi Ben Jacobs z portalu GiveMeSport.

MB Media Solutions / Alamy Na zdjęciu: Takehiro Tomiyasu

Ajax Amsterdam zakontraktuje Takehiro Tomiyasu

Takehiro Tomiyasu pozostaje wolnym agentem od lipca 2025 roku, kiedy rozstał się z Arsenalem. Przez ostatnie miesiące 27-letni obrońca był bez klubu, ale wydaje się, że wreszcie znalazł nowe miejsce do gry. Rosły stoper ma zaliczyć miękkie lądowanie, ponieważ wszystko wskazuje na jego transfer do dobrze znanej i ugruntowanej w Europie drużyny. Po półrocznej przerwie Japończyk znów będzie mógł wrócić na boisko.

Jak informuje Ben Jacobs z portalu „GiveMeSport”, Tomiyasu ustalił już bowiem wszystkie warunki kontraktu z Ajaksem Amsterdam. W najbliższych dniach 27-latek ma przejść testy medyczne, a następnie podpisać krótkoterminową umowę obowiązującą do końca obecnego sezonu. Co ważne, kontrakt będzie zawierał opcję przedłużenia.

Ajax, zajmujący dopiero czwarte miejsce w tabeli Eredivisie, pilnie potrzebuje wzmocnień składu, by poprawić swoją sytuację sportową. Transfer doświadczonego defensora ma dać zespołowi większą stabilność w grze obronnej w decydującej części kampanii.

Tomiyasu występował w koszulce Arsenalu od sierpnia 2021 roku, kiedy to trafił na Emirates Stadium z Bolonii za blisko 20 milionów euro. W barwach londyńskiego klubu rozegrał 84 spotkania, zdobywając 2 bramki i notując 6 asyst. 42-krotnemu reprezentantowi Japonii rozwinięcie skrzydeł w Premier League utrudniały liczne kontuzje. Mimo to zapisał się jako solidny, wszechstronny obrońca, który teraz spróbuje odbudować swoją formę w Holandii.