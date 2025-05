Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick: mam zaufanie do Deco

FC Barcelona w niedzielę rozegra ostatni mecz sezonu – rywalem Dumy Katalonii w 38. kolejce La Liga będzie Athletic Bilbao. Dla Blaugrany wynik tego spotkania nie ma najmniejszego znaczenia, ponieważ na dwa starcia przed końcem zmagań zapewniła sobie tytuł mistrza Hiszpanii. Barca już może zacząć przygotowania do kolejnych rozgrywek. Hansi Flick, który pojawił się na konferencji prasowej, skomentował plany transferowe klubu:

– Najważniejsze jest to, że kluczowi zawodnicy zostają i że gwarantujemy im przyszłość. Mam zaufanie Deco, on wie, które pozycje chcemy wzmocnić. Jestem bardzo zadowolony ze wszystkiego. Dużo rozmawiamy i nadajemy na tych samych falach – przyznał niemiecki szkoleniowiec.

Co sugeruje ta wypowiedź trenera FCB? Wydaje się, że Flick jest pewny utrzymania najważniejszych zawodników. Jednak jeżeli będziemy próbowali odczytać jakiekolwiek informacje w kwestii przyszłości Wojciecha Szczęsnego, raczej niewiele wywnioskujemy ze słów Niemca. Polski golkiper zaliczył znakomite wejście do zespołu, ale trudno określić go jako kluczową postać. Zwłaszcza wobec pogłosek, sugerujących sprowadzenie nowego bramkarza.