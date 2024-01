Szymon Żurkowski wróci do Serie A. Niebawem oficjalny komunikat

Szymon Żurkowski znów będzie występować w Serie A. Spezia zgodziła się na odejście polskiego pomocnika, który we wtorek ma sfinalizować swój powrót do Empoli.

IMAGO / Fabio Fagiolini/IPA Sport Na zdjęciu: Szymon Żurkowski

Szymon Żurkowski może już szykować się do nowego wyzwania

Przed Polakiem transfer z Serie B do Serie A

Pomocnik niedługo ponownie będzie reprezentował Empoli

Żurkowski przed sporą szansą. Może zostać na dłużej w Serie A

Szymon Żurkowski może być rozczarowany swoją indywidualną postawą oraz wynikami, które osiąga Spezia. Jego drugoligowy zespół jest aktualnie dużo bliżej spadku do Serie C, niż powrotu do włoskiej elity.

Pomocnik mający na koncie występy w reprezentacji Polski w styczniu otrzymał opcję nie do odrzucenia. Po Żurkowskiego zgłosił się jego były klub, czyli Empoli. Ten walczący o utrzymanie w Serie A zespół, jest o krok od sprowadzenia Polaka.

Powrót Żurkowskiego do Empoli w serwisie X zapowiedział dziennikarz Niccolò Ceccarini. Jego zdaniem oficjalny komunikat nadejdzie we wtorek. Będzie to wypożyczenie z opcją transferu definitywnego, więc Żurkowski ma o co grać przez najbliższe kilka miesięcy.

