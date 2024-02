Sebastian Szymański dzięki świetnym występom w lidze tureckiej trafił do notesu kilku uznanych europejskich marek. Sławomir Czarniecki, który jest dyrektorem grup młodzieżowych w Bayerze Leverkusen, potwierdził w rozmowie z Weszło, że reprezentant Polski jest obserwowany przez niemiecki klub.

Imago / Seskim Photo TR Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Sebastian Szymański przed sezonem został piłkarzem Fenerbahce

Pomocnik zbiera świetne recenzje za grę w Turcji

Sławomir Czarniecki przyznał, że profil Szymańskiego jest dobrze znany w Leverkusen

Sebastian Szymański trafił na radar Bayeru Leverkusen

Sebastian Szymański nie schodzi z pierwszych stron gazet w ostatnich miesiącach. Decyzja o transferze do Fenerbahce okazała się strzałem w dziesiątkę, a polski pomocnik imponuje formą nie tylko w rozgrywkach ligowych, ale również w europejskich pucharach.

Forma reprezentanta Polski przykuła wzrok nie jednego uznanego w Europie klubu. Niedawno media obiegły informację, że grę Szymańskiego z wysokości trybun obserwowali wysłannicy Tottenhamu. Teraz do grona zainteresowanych dołączył Bayer Leverkusen.

Sławomir Czarniecki, który w zespole Aptekarzy pełni rolę dyrektora sportowego grup młodzieżowych w rozmowie z portalem Weszło przyznał, że 24-latek może być rozważany w kontekście letniego transferu.

– Nasz dział skautingu zna Sebastiana. Tak samo jak w przypadku Kamińskiego pozostajemy w kontakcie z jego otoczeniem. Przygotowujemy się na to, że po tak dobry sezonie, jaki Bayer notuje, może dojść do kilku odejść. Nie wiemy na jakich pozycjach, ale Sebastian potencjalnie mógłby być rozważany – powiedział Czarniecki w rozmowie z Weszło.

– Nie mi przesądzać o tym, czy finalnie trafi do Leverkusen, bo nie odpowiadam za pierwszą drużynę. Mogę powiedzieć, że dobrze go znamy. Patrząc na to, jak Szymański prezentuje się w Turcji, jest przygotowany na wielkie granie – dodał.

Reprezentant Polski w tym sezonie ma już na koncie 38 meczów, w których strzelił 12 bramek i zaliczył 14 asyst. Jest pierwszym piłkarzem w Fenerbahce w tej kampanii, który może pochwalić się double-double.