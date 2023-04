Jednym z głównych kandydatów do zastąpienia Marka Papszuna w Rakowie Częstochowa jest Dawid Szulczek. Wcześniej właściciel Warty Poznań zdementował jednak plotki o możliwym odejściu trenera, a teraz on sam postanowił rozwiać wszelkie wątpliwości w tej sprawie.

W środę gruchnęła wieść, że Marek Papszun nie będzie w przyszłym sezonie prowadził Rakowa Częstochowa

Jednym z głównych kandydatów do zastąpienia szkoleniowca był Dawid Szulczek

Warta Poznań i sam trener postanowili odpowiedzieć na te doniesienia w mediach społecznościowych

Szulczek rozwiewa wątpliwości w sprawie przejęcia Rakowa Częstochowa

W środę Raków Częstochowa zrzucił informacyjną bombę. Okazało się bowiem, że Marek Papszun nie będzie już trenerem Medalików od przyszłego sezonu. To, rzecz jasna, uruchomiło karuzelę trenerską. Jednym z faworytów do zastąpienia Papszuna był Dawid Szulczek. Te doniesienia szybko zdementował właściciel Warty Poznań, ale to nie wystarczyło. W czwartek po południu Warciarze opublikowali też wideo za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.

W nim Szulczek podkreśla, że skupia się tylko na Legii Warszawa, jednocześnie zapraszając na piątkowy mecz w Grodzisku Wielkopolskim. Dopytany w temacie Rakowa odpowiedział jednoznacznie.

– Jedyne, co w przyszłym sezonie interesuje mnie, jeśli chodzi o Częstochowę, to zabranie stąd trzech punktów – wyznał trener.

Wszystko wskazuje zatem na to, że ów dogadany szkoleniowiec, o którym mówiono w środę na konferencji, to ktoś inny.

