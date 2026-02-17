Szoboszlai łączony z wielkimi klubami. Agent przemówił ws. transferu

21:50, 17. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  NB1.hu

Dominik Szoboszlai od trzech sezonów jest zawodnikiem Liverpoolu. Regularnie łączy się go m.in. z Realem Madryt. Agent piłkarza w rozmowie z serwisem nb1.hu poruszył kwestię transferu.

Dominik Szoboszlai
PressFocus Na zdjęciu: Dominik Szoboszlai

Szoboszlai łączony z Realem! Agent zareagował

Dominik Szoboszlai latem 2023 roku przeniósł się z Lipska do Liverpoolu za 70 milionów euro. Reprezentant Węgier szybko wkomponował się w zespół, stając się jednym z liderów. Jak dotąd wystąpił w 129 meczach, zdobywając 25 goli i notując 21 asyst. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2028 roku. Znakomita forma 25-latka przyciągnęła uwagę m.in. Realu Madryt.

Real widzi w nim idealnego następcę Toniego Kroosa i uważnie go obserwuje pod kątem letniego transferu. Na temat pojawiających się plotek w internecie wypowiedział się agent Szoboszlaia – Matyas Esterhazy.

To zupełnie normalne, że kiedy Dominik gra na takim poziomie, wszyscy zaczynają mówić o tym, dokąd może trafić i czy czeka go coś jeszcze większego. Uważam jednak, że teraz nie jest właściwy moment, by rozmawiać o tym, co wydarzy się latem – powiedział agent Szoboszlaia, Matyas Esterhazy w rozmowie z serwisem nb1.hu.

Wygląda więc na to, że otoczenie Szoboszlaia nie robi sobie nic z medialnych doniesień. Choć otwarcie agent nie wykluczył ewentualnego transferu, tak trudno sobie wyobrazić, aby Liverpool zdecydował się sprzedać pomocnika. Ponadto na Anfield Road pracują nad tym, aby zatrzymać go w klubie. Niebawem reprezentant Węgier powinien otrzymać propozycję nowego kontraktu.

