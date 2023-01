PressFocus Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Włoskie media uważają, że ostatnie problemy Juventusu mogą wpłynąć na decyzję Wojciecha Szczęsnego o opuszczeniu Starej Damy. Zdaniem tamtejszych dziennikarzy bramkarz reprezentacji Polski już latem może zdecydować się na odejście z drużyny bianconerich w przypadku braku awansu do europejskich pucharów.

Szczęsny może latem odejść z Juventusu

Ma to związek z problemami Starej Damy

Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2024 roku

Przygoda Szczęsnego z Juve dobiega końca?

W piątek wieczorem poznaliśmy decyzję o ukaraniu Juventusu ujemnymi piętnastoma punktami w związku z nieprawidłowościami finansowymi, który dopuścił się turyński klub na przestrzeni ostatnich kilku lat. Kara weszła w życie w trybie natychmiastowym, co poskutkowało, że Stara Dama znalazła się w środku tabeli. Obecnie bianconeri mają 22 punkty i zajmują dziesiątą lokatę.

To sprawia, że Juventus będzie miał spore problemy z awansem do europejskich pucharów w przyszłym sezonie. Stara Dama ma jeszcze otwartą furtkę do Europy w związku z udziałem w Lidze Europy oraz Pucharze Włoch, ale jeszcze przed nią daleka droga do wygrania tych trofeów.

Tymczasem włoskie media sugerują, że w przypadku braku gry na arenie międzynarodowej w przyszłym sezonie Wojciech Szczęsny może zdecydować się na opuszczenie Juventusu już latem 2023 roku. Jego obecna umowa wygasa rok później i dotychczas uważano, że właśnie wtedy przygoda reprezentanta Polski ze Starą Damą dobiegnie końca.

Jednak w obliczu nowych okoliczności Szczęsny może zmienić swoje plany. Sprawa oczywiście nie jest jeszcze przesądzona, bowiem Juventus ma prawo do złożenia apelacji od wyroku i kara ujemnych punktów może zostać zmniejszona.

Szczęsny trafił do Juventusu w 2017 roku. Początkowo był tylko numerem dwa, gdy w klubie z Turynu występował Gianluigi Buffon. Z czasem reprezentant Polski przebił się do wyjściowej jedenastki Starej Damy i od kilku lat jest kluczowym zawodnikiem Starej Damy. Na swoim koncie ma już blisko 200 występów.

