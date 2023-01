PressFocus Na zdjęciu: Nicolo Zaniolo

Według włoskich mediów Nicolo Zaniolo i Roma odrzucili ofertę West Ham United, podczas gdy nadal negocjują warunki potencjalnego transferu z Tottenhamem Hotspur. Jego miejsce na Stadio Olimpico może zastąpić Gerard Deulofeu z Udinese.

Zaniolo coraz bliższy opuszczenia Romy

Klub odrzucił ofertę wypożyczenia do West Hamu

Włoch liczy na transfer do Tottenhamu

Zaniolo negocjuje transfer z Tottenhamem

Relacje między Nicolo Zaniolo a władzami AS Romy są w ostatnim czasie mocno napięte i wszystko wskazuje na to, że Włoch już zimą może opuścić rzymski zespół. Jednocześnie giallorossi nie mają zamiaru przedłużać z nim kontraktu, który wygasa w czerwcu 2024 roku, więc dążą do jak najszybszej sprzedaży, która pozwoli osiągnąć większe zyski.

Według Calciomercato.com Roma chce sprzedać Zaniolo za co najmniej 30 milionów euro, a jego agent jest obecnie w Londynie i rozmawia z różnymi klubami Premier League, ale odpowiednia oferta jeszcze nie nadeszła. Twierdzi się, że West Ham United był gotowy wypożyczyć reprezentanta Włoch z obowiązkiem zakupu za 30 milionów euro do grudnia 2023 roku w oparciu o ich pozycję w Premier League.

Takie rozwiązanie nie pasuje jednak Romie, a także Zaniolo. Włoski klub chce mieć pewność otrzymania gotówki do końca sezonu. Według mediów bliżej celu jest Tottenham, zarówno w swojej propozycji wypożyczenia z obowiązkiem wykupu po osiągnięciu określonej liczby występów, jak i w projekcie sportowym przedstawionym Zaniolo.

Tymczasem gazeta La Repubblica sugeruje, że Roma może zdecydować się na sprowadzenie z Udinese Deulofeu jako następcy Zaniolo. Jednak cena wywoławcza wynosi 10 milionów euro, a hiszpański skrzydłowy mierzy się w tym sezonie ze sporymi problemami zdrowotnymi.

