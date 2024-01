Sylwester Lusiusz rozwiązał kontrakt z Cracovią za porozumieniem stron. Nowym klubem 24-latka zostało Podbeskidzie Bielsko-Biała. Zawodnik związał się z pierwszoligowcem umową do końca trwającego sezonu.

IMAGO / Łukasz Sobala / Newspix Na zdjęciu: Sylwester Lusiusz

Sylwester Lusiusz nie będzie dalej zawodnikiem Cracovii

Nowym przystankiem w karierze pomocnika będzie Bielsko-Biała

24-latek związał się półroczną umową z Podbeskidziem

Sylwester Lusiusz zasilił szeregi Podbeskidzia

Podbeskidzie Bielsko-Biała pochwaliło się czwartym zimowym transferem. Nowym zawodnikiem pierwszoligowca został Sylwester Lusiusz, który związał się z nim kontraktem obowiązującym do końca tego sezonu. 24-latek opuścił Cracovię na stałe, bowiem jego umowa została rozwiązana za porozumieniem stron.

🆕 Sylwester Lusiusz nowym Góralem!



24-letni pomocnik dołącza do TSP na zasadzie wolnego transferu. 🤝



Witamy w klubie, życzymy jak najlepszych występów w nowych barwach! 🔴⚪🔵 pic.twitter.com/thVSV5RvEy — TS Podbeskidzie S.A. (@TSP_SA) January 19, 2024

– Sylwestra charakteryzuje zaangażowanie i duża waleczność na boisku. Zależało nam na zawodniku środka pola o takim profilu, który nie tylko umie grać w destrukcji, ale także posiada dobry przegląd pola i dokładnymi podaniami potrafi kreować sytuacje kolegom z drużyny. Sylwester to wciąż młody piłkarz, na swoim koncie ma już 60 meczów na poziomie Ekstraklasy, jest zdeterminowany do tego, by się u nas odbudować i wspólnie walczyć o założony przez klub cel – powiedział Marcin Kuźba na łamach oficjalnej strony Podbeskidzia.

Sylwester Lusiusz łącznie w seniorskich barwach Cracovii rozegrał 66 spotkań. Nie udało mu się strzelić gola ani zaliczyć asysty.

