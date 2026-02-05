Świetne wieści dla Wisły Płock. Chodzi o kluczowego gracza! [NASZ NEWS]

Wisła Płock jest największym pozytywnym zaskoczeniem tego sezonu Ekstraklasy. A goal.pl ma kolejne, dobre wieści dla jej fanów. Chodzi o kluczowego piłkarza.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Mariusz Misiura

Misiura stworzył super zespół

Jednym z najbardziej chwalonych trenerów w Ekstraklasie jest obecnie Mariusz Misiura, który najpierw wprowadził Wisłę Płock do Ekstraklasy, a teraz „wskoczył” na sam jej szczyt, bo płocczanie są liderami.

Zespół ma za sobą świetną jesień i bardzo dobry początek wiosny, bo za taki trzeba uznać wygraną 2:1 nad Rakowem Częstochowa.

Na tym jednak nie koniec świetnych wieści dla fanów tego zespołu. Z informacji goal.pl wynika, że klub zabezpieczył się już na przyszłość. O co chodzi? Otóż Dani Pacheco, jeden z najlepszych graczy Wisły zarówno w 1.lidze jak i w Ekstraklasie, zostaje w klubie na dłużej.

Co najmniej do lata 2027

Były gracz Górnika Zabrze ma kontrakt do końca bieżącego sezonu, ale z naszych informacji wynika, że klub doszedł już do porozumienia z piłkarzem i Hiszpan zostanie w Płocku na dłużej.

Nowa umowa Daniego, która wkrótce zostanie podpisana, będzie obowiązywała do lata 2027 z opcją przedłużenia o kolejny sezon.

W tym sezonie Ekstraklasy Pacheco zagrał 18 meczów, w których strzelił 2 gole i zaliczył 2 asysty. Jego ogólny dorobek w Wiśle Płock to 53 spotkania, 5 bramek i 9 decydujących podań.