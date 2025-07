Jakub Kałuziński może trafić do La Ligi. Hiszpański klub złożył ofertę

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kałuziński

Celta Vigo wysłała propozycję za Jakuba Kałuzińskiego

Jakub Kałuziński może odejść z Antalyasporu, tym bardziej że kontrakt między stronami obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku. To oznacza, iż włodarzom tureckiego klubu pozostało niewiele czasu, żeby spieniężyć kartę zawodniczą polskiego piłkarza i nie stracić go za darmo po kampanii 2025/2026. 22-latek ma opcję przeprowadzki do La Ligi, a tak przynajmniej wynika z najnowszych informacji przekazanych przez media znad Bosforu.

Jak podaje turecka gazeta „Antalya Ekspres”, defensywny pomocnik wzbudził bowiem zainteresowanie Celty Vigo. Co więcej, działacze z Estadio Balaidos złożyli już pierwszą ofertą za Jakuba Kałuzińskiego. Propozycja Hiszpanów opiewa na 2,3 miliona euro i choć spełnia oczekiwania Turków, to kością niezgodą pozostaje sposób płatności. Mianowicie, Celta Vigo chciałaby rozłożyć tę kwotę na kilka rat, a Antalyaspor liczy na zapłatę z góry.

Niedługo dowiemy się, czy strony ostatecznie wypracują porozumienie w sprawie transferu jednokrotnego reprezentanta Polski. Jakub Kałuziński, którego wcześniej przymierzano do Borussii Dortmund oraz Realu Valladolid, z powodzeniem występuje w barwach drużyny znad Bosforu od lipca 2023 roku, gdy trafił na Antalya Stadyumu za darmo z Lechii Gdańsk.

Warto dodać, że jakiś czas temu z przenosinami do Celty Vigo był łączony również bramkarz Legii Warszawa – Kacper Tobiasz. Tak więc niewykluczone, iż w przyszłym sezonie koszulkę ekipy z Galicji będą przywdziewali dwaj nasi rodacy. To byłby ciekawy kierunek dla obu piłkarzy, biorąc pod uwagę, że ten zespół awansował do Ligi Europy.