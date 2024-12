Świderski może zmienić klub. Szokujący ruch Charlotte

👀 Intriguing names available for San Diego in the Expansion Draft:



• Karol Swiderski

• Iuri Tavares

• Julian Gressel

• Gastón Brugman

• Diego Fagúndez

• Eduard Atuesta

• Jack Maher

• Jack Elliott

• Albert Rusnák

• Deybi Flores

• Jovan Mijatović

• Lorenzo Insigne?? pic.twitter.com/eaTdffuRwx