Liverpool planuje osłabić ligowego rywala. Zaskakujący cel transferowy

Liverpool szuka ewentualnego następcy Ibrahimy Konate, którego przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Na celownik mistrzów Premier League trafił Sven Botman - donosi portal SportsBoom.com. Holenderski obrońca na co dzień gra w Newcastle United.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Sven Botman przymierzany do Liverpoolu

Liverpool podczas najbliższego letniego okienka transferowego może zostać zmuszony do zakontraktowania nowego stopera. Ma to bezpośredni związek z niepewną przyszłością Ibrahimy Konate. Rozmowy z francuskim obrońcą w sprawie przedłużenia kontraktu nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, a do osiągnięcia porozumienia wciąż jest daleko.

Władze klubu z Anfield Road zaczynają więc brać pod uwagę scenariusz rozstania. Jeśli Konate ostatecznie odejdzie, to włodarze Czerwonych będą musieli szybko znaleźć piłkarza, który zapewni stabilność oraz jakość w środku defensywy. Dlatego mistrzowie Premier League uważnie monitorują rynek w poszukiwaniu wzmocnień formacji obronnej.

Jak podaje w niedzielny wieczór brytyjski portal „SportsBoom.com”, jednym z kandydatów do przeprowadzki na Anfield Road jest Sven Botman. Taki ruch pozwoliłby Liverpoolowi nie tylko podnieść poziom w defensywie, ale również osłabić ligowego rywala, czyli Newcastle United. Mimo powtarzających się problemów zdrowotnych 26-letni stoper pozostaje bardzo wysoko ceniony za swoją fizyczność, spokój w rozegraniu i świetną grę w powietrzu.

Reprezentant Holandii, który piłkarską karierę rozpoczynał w Ajaksie Amsterdam, od debiutu w Premier League rozegrał 75 spotkań, zdobywając trzy bramki oraz notując cztery asysty. Na angielskie boiska trafił latem 2022 roku z LOSC Lille za niespełna 40 milionów euro. Mierzący 193 centymetry obrońca jest obecnie wyceniany na około 35 milionów euro. Jego kontrakt, który niedawno został przedłużony, obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.