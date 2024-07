ANP / Alamy Na zdjęciu: Willy Kambwala

Oficjalnie: Willy Kambwala zamienił Manchester United na Villarreal

Sprawdziły się ostatnie doniesienia mediów i Willy Kambwala został zaprezentowany jako nowy piłkarz Villarrealu. Żółta Łódź Podwodna właśnie oficjalnie poinformowała o pozyskaniu środkowego obrońcy na zasadzie transferu definitywnego z Manchesteru United. 19-letni stoper najpierw pomyślnie przeszedł testy medyczne, a następnie związał się z hiszpańskim klubem pięcioletnim kontraktem, obowiązującym do 30 czerwca 2029 roku.

Kwota tej transakcji nie została podana do wiadomości publicznej. Prasa spekuluje, że Czerwone Diabły na sprzedaży swojego zawodnika zarobią około 10 milionów euro (razem z bonusami). Perspektywiczny defensor opuszcza więc Old Trafford po czterech latach spędzonych na Wyspach Brytyjskich. Utalentowany Francuz do akademii Manchesteru United dołączył bowiem w październiku 2020 roku. Wcześniej grał w macierzystym FC Sochaux.

🤝 El Villarreal CF y el @ManUtd_Es acuerdan el traspaso de Willy Kambwala.



Benvingut! — Villarreal CF (@VillarrealCF) July 15, 2024

Willy Kambwala w Villarrealu może stworzyć duet z Raulem Albiolem – byłoby to połączenie młodości z doświadczeniem. Żółta Łódź Podwodna wiąże duże nadzieje ze swoim najnowszym nabytkiem. – Przybyłem do Manchesteru United jako chłopiec z marzeniem i je spełniłem. Dziękuję klubowi i wszystkim kibicom – w ten sposób dziewiętnastolatek pożegnał się z Czerwonymi Diabłami.

Pochodzący z Demokratycznej Republiki Konga piłkarz w pierwszym zespole Manchesteru United rozegrał łącznie 10 meczów. Młody zawodnik nie miał zatem zbyt dużych szans na regularne występy w drużynie z Old Trafford i dlatego zdecydował się na przeprowadzkę do ligi hiszpańskiej.