Reprezentacja Hiszpanii zdobyła mistrzostwo Europy. Dani Carvajal zaliczył sezon niemal idealny, bowiem wcześniej z Realem Madryt triumfował w La Liga i Lidze Mistrzów. Obrońca wypowiedział się na temat kandydatury do Złotej Piłki.

fot. dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Dani Carvajal

Carvajal kandydatem do Złotej Piłki?

Złota Piłka za sezon 2023/2024 najprawdopodobniej padnie łupem któregoś z piłkarzy Realu Madryt. Do tej pory głównymi faworytami do nagrody byli Jude Bellingham oraz Vinicius Junior. Anglik radził sobie kapitalnie w pierwszej części sezonu, zaś Brazylijczyk był decydujący w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Królewscy sięgnęli po mistrzostwo Hiszpanii, Superpuchar Hiszpanii i Ligę Mistrzów, znacząco dominując osiągnięcia innych klubów.

Nie jest tajemnicą, że w sezonach z wielkimi turniejami reprezentacyjnymi to ich wyniki mogą znacząco wpłynąć na plebiscyt dla najlepszego piłkarza świata. Na mistrzostwach Europy triumfatorem okazała się Hiszpania, zaś Copa America wygrała reprezentacja Argentyny.

Reprezentacyjne występy nieco podważyły kandydatury Bellinghama i Viniciusa. Żaden z nich nie stanął na wysokości zadania i nie liderował swojej kadrze, choć Anglicy dotarli aż do finału. W przestrzeni medialnej pojawiła się więc dyskusja na temat Złotej Piłki dla Daniego Carvajala, który do sukcesów w Realu Madryt dołożył mistrzostwo Europy z Hiszpanią. Był kluczowym zawodnikiem zarówno Królewskich, jak i swojej kadry. Zapytany o to po wygranym finale Euro 2024 przyznał, że śmiało mógłby znaleźć się wśród wyróżnionych.

– Myślę, że biorąc pod uwagę cały sezon, mógłbym znaleźć się wśród kandydatów. Nie tylko ze względu na trofea, ale także postawę na boisku. W ogóle o tym jednak nie myślę – stwierdził Carvajal.