Stojilković rozchwytywany. Kolejka chętnych po gwiazdę Cracovii

Filip Stojilković przykuł uwagę klubów zagranicznych. Ostatnio ofertę złożyła Pisa. Tuttomercato informuje, że w grze jest również Cremonese, Monza i tureckie Goztepe.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Filip Stojilković

Nie tylko Pisa. Kolejny klub z Serie A chce Stojilkovicia z Cracovii

Cracovia po rundzie jesiennej zajmuje wysokie 6. miejsce w PKO BP Ekstraklasie. Klub z Krakowa ma realne szanse na walkę nawet o mistrzostwo. Na półmetku rozgrywek ich strata do lidera tabeli wynosi jedynie 3 punkty. Duża w tym zasługa napastnika Pasów – Filipa Stojilkovicia. Były reprezentant Szwajcarii do lat 21 zdobył 7 goli i zaliczył 3 asysty w 18 meczach w lidze.

Dobra forma w pierwszej części sezonu zwróciła uwagę zagranicznych klubów. Ostatnio zarząd Cracovii otrzymał ofertę za piłkarza od zespołu z Serie A. Pisa zaproponowała aż 2 miliony euro, lecz propozycja została odrzucona. Jak podaje Weszło, na dniach ma pojawić się kolejna oferta. Tym razem w wysokości ok. 2,5 mln euro plus bonusy.

Pisa to jednak tylko jeden z kilku klubów, który zabiega o 26-latka. Z informacji Tuttomercato wynika, że w gronie zainteresowanych jest także Cremonese, czyli kolejna drużyna z Serie A. Oprócz nich transfer rozważa również Monza (Serie B) i tureckie Goztepe.

Nie jest tajemnicą, że na zmianę klubu naciska sam piłkarz. Stojilković miał zakomunikować, że chce odejść, a szczególnie interesuje go oferta z włoskiej Pisy. Napastnik trafił do Ekstraklasy latem 2025 roku z Darmstadt za ok. pół miliona euro. W swoim CV ma również OFK Belgrad, FC Kaiserslautern, FC Sion czy FC Aarau.