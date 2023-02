Arsenal wygląda na to, że w kolejnym sezonie będzie rywalizował w Lidze Mistrzów. Taki stan rzeczy sprawia, że sternicy The Gunners rozglądają się za wzmocnienia do ataku. Menedżer londyńskiej ekipy jest podobno poważnie zainteresowany pozyskaniem Raheema Sterlinga.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Raheem Sterling

Arsenal jest w trakcie poszukiwania kandydatów do gry w ofensywie

Jednym z celów The Gunners według portalu 90min.com jest Raheem Sterling

Sam zawodnik nie jest jednak zainteresowany dołączeniem do drużyny Mikela Artety

Jaka przyszłość czeka Sterlinga?

Arsenal w środę wieczorem stanie przed szansą powiększenia przewagi nad drugim Manchesterem City w ligowej tabeli. Kanonierzy rozegrają zaległe spotkanie z Evertonem. Tymczasem w mediach nie brakuje głosów o możliwych wzmocnieniach ekipy z Emirates Stadium latem.

Portal 90min.com podaje, że na celowniku klubu z Londynu znajduje się obecnie Raheem Sterling. Reprezentant Anglii od niedawna broni barw Chelsea, do której trafił z Manchesteru City. Mając jednak na uwagę to, że The Blues mogą nie wywalczyć miejsca premiowanego grą w europejskich pucharach, to rodzą się spekulacje dotyczące zmiany pracodawcy przez Sterlinga.

Najnowsze doniesienia medialne wskazują natomiast, że zawodnik niechętnie podchodzi do idei związanej z dołączeniem do Arsenalu. Angielscy dziennikarze przekonują, że Sterling dobrze czuje się w ekipie ze Stamford Bridge, która jednak ma plany, aby zmniejszyć swoją kadrę. Dzisiaj do dyspozycji Grahama Pottera jest 31 graczy.

Sterling w tej kampanii wystąpił w 25 spotkaniach. Strzelił w nich sześć goli, a ponadto zaliczył dwa kluczowe podania.

