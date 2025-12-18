Stefan de Vrij może przejść do potentata. Zarobiłby fortunę

10:06, 18. grudnia 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Ekrem Konur

Stefan de Vrij może opuścić Inter Mediolan już w zimowym okienku transferowym. Jedną z ekip zainteresowanych jego usługami jest Al-Ittihad - podaje Ekrem Konur.

Stefan de Vrij
Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Stefan de Vrij

Al-Ittihad zainteresowany Stefanem de Vrijem

Stefan de Vrij jeszcze do niedawna był jednym z kluczowych zawodników Interu Mediolan i filarem defensywy zespołu Nerazzurrich. Obecnie sytuacja doświadczonego stopera znacząco się jednak zmieniła, ponieważ 33-latek częściej rozpoczyna spotkania na ławce rezerwowych. Taki stan rzeczy stawia jego dalszą przyszłość pod znakiem zapytania. De Vrij zdaje sobie sprawę, że aby liczyć się w walce o miejsce w kadrze reprezentacji Holandii na mistrzostwa świata 2026, potrzebuje regularnej gry na wysokim poziomie.

W związku z tym zmiana otoczenia przez rosłego defensora jest coraz bardziej prawdopodobna, nawet już w najbliższym zimowym okienku transferowym. W ostatnich tygodniach Stefan de Vrij był łączony z Nottingham Forest, Bolonią oraz Benfiką Lizbona.

Jak informuje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, o podpisanie kontraktu z Holendrem zabiega również Al-Ittihad. W saudyjskim klubie widziałby go Sergio Conceicao, a sam piłkarz mógłby liczyć na bardzo atrakcyjne warunki finansowe.

Stefan de Vrij występuje w barwach Interu Mediolan od lipca 2018 roku, gdy trafił na Stadio Giuseppe Meazza na zasadzie wolnego transferu z Lazio Rzym. Od tego czasu rozegrał 286 spotkań, zdobył 13 bramek i zanotował 8 asyst. Mierzący 189 centymetrów obrońca ma ważny kontrakt z aktualnym pracodawcą tylko do 30 czerwca 2026 roku, a według fachowego serwisu „Transfermarkt” jest wyceniany na około 5 milionów euro.