PressFocus Na zdjęciu: Jakub Mądrzyk

Oficjalnie: Jakub Mądrzyk wypożyczony do Stali Mielec

Stal Mielec podczas niedawno rozpoczętego letniego okienka transferowego sprowadziła już trzech nowych zawodników – do drużyny Biało-Niebieskich dołączyli Fryderyk Gerbowski (pomocnik, za darmo), Ravve Assayeg (napastnik, za darmo) oraz Dawid Tkacz (pomocnik, wypożyczenie).

Ekstraklasowy klub właśnie potwierdził czwarte wzmocnienie tego lata – nabytkiem zespołu prowadzonego przez Kamila Kieresia został bowiem Jakub Mądrzyk. Dwudziestoletni bramkarz przechodzi do Stali Mielec na zasadzie rocznego wypożyczenia z Rakowa Częstochowa.

Jakub Mądrzyk zawodnikiem PGE FKS Stal Mielec.



Witamy w biało-niebieskiej rodzinie. 🤍💙



ℹ️👉 https://t.co/jKSRp11hEP pic.twitter.com/jWtIVBQGWp — PGE FKS Stal Mielec (@FksStalMielec) June 28, 2024

Strony związały się zatem kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2025 roku. Co ważne, utalentowany golkiper przed udaniem się na czasowy pobyt przedłużył umowę z Medalikami do 30 czerwca 2026 roku.

Jakub Mądrzyk w ostatnim sezonie występował między słupkami Miedzi Legnica, gdzie również trafił w formie wypożyczenia. Urodzony w Częstochowie zawodnik jest młodzieżowym reprezentantem Polski – gra w drużynie U-21.

Bilans mierzącego 191 centymetrów wzrostu bramkarza w kampanii 2023/2024 to 35 meczów, 38 wpuszczonych goli i 10 czystych kont. Wartość rynkowa młodego golkipera jest szacowana przez serwis “Transfermarkt” na 350 tysięcy euro.