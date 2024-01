Imago / Jonathan Moscrop Na zdjęciu: Morten Hjulmand

Czerwone Diabły chcą sprowadzić do środka pola Mortena Hjulmanda

Manchester United złożył Sportingowi ofertę wymiany piłkarzy

Portugalski klub stanowczo odrzucił propozycję Anglików

Morten Hjulmand nie dla Manchesteru United

Manchester United, póki co nie jest aktywny na rynku transferowym. Jednak z Anglii dochodzą informację, że Czerwone Diabły spotkały się niedawno z odmową ws. transferu jednego z piłkarzy Sportingu. Według “The Sun” drużyna z Old Trafford zaoferowała “Leões” wymianę zawodników. Do Portugalii miał trafić Facundo Pellistri, zaś do Premier League dołączyłby Morten Hjulmand.

Jak twierdzi angielski dziennik, zespół z Półwyspu Iberyjskiego bez wahania odrzucił propozycję transferu. Sporting woli poczekać, aż znajdzie się chętny na pomocnika, który wpłaci klauzulę odstępnego w kwocie 69 milionów funtów.

Hjulmand jest piłkarzem Sportingu od zeszłego lata. Do stolicy Portugalii trafił za 18 milionów euro z Lecce. 24-letni Duńczyk przeniósł świetną formę z rozgrywek w Serie A do ligi portugalskiej. Póki co, ma na swoim koncie 14 meczów w lidze, w których zaliczył jedną bramkę oraz asystę.

Pomocnik nie po raz pierwszy jest łączony z transferem do Premier League. Za czasów gry na Półwyspie Apenińskim był przymierzany do zespołu Southampton.

