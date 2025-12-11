Spalletti go nie chce. Juventus sprzeda zimą gwiazdora

Manuel Locatelli nie pasuje do wizji Luciano Spallettiego, co ponownie stało się gorącym tematem przed styczniowym mercato. Według Calciomercato, Juventus sprzeda pomocnika, jeśli pojawi się odpowiednia oferta.

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Locatelli może zimą opuścić Juventus

Manuel Locatelli od dawna nie jest idealnym typem pomocnika dla Luciano Spallettiego. Sygnały pojawiały się już w czasach, gdy trener prowadził reprezentację. Przed Euro 2024 szkoleniowiec tłumaczył brak powołania zawodnika tym, że rola defensywnego pomocnika wymaga większej odwagi i kreatywności.

W Juventusie sytuacja nie uległa zmianie. Po meczu z Napoli Spalletti zwrócił uwagę, że Locatelli zbyt często opuszczał swoją strefę, co utrudniało kontrolę środka pola. To kolejny sygnał, że trener preferuje profil zawodnika bardziej ofensywnego w rozegraniu, podobnego do Brozovicia czy Lobotki, których prowadził w przeszłości.

W kontekście rynku pojawia się pytanie, co stanie się zimą. Latem zarówno Locatelli, jak i Juventus odrzucili ofertę z Arabii Saudyjskiej wartą 25 milionów euro. Piłkarz chciał walczyć o swoje miejsce i pomagać drużynie jako kapitan. Teraz sytuacja może wyglądać inaczej. Jeśli przyjdzie propozycja z Premier League albo innego klubu o wysokich ambicjach, a Juventus zobaczy możliwość pozyskania pomocnika lepiej dopasowanego do stylu Spallettiego, decyzje mogą być inne.

Władze Juventusu muszą jednak działać ostrożnie. W pamięci pozostaje przypadek Danilo, który został odsunięty i sprzedany zimą, po czym błyskawicznie odniósł sukces we Flamengo. Klub nie może powtórzyć błędu z kolejnym liderem szatni. Locatelli pozostaje jednym z niewielu zawodników, którzy mogą przynieść realny zysk, ale jego rola w drużynie jest wciąż znacząca.

Styczeń zapowiada się więc jako okres trudnych decyzji. Juventus musi zdecydować, czy zmieni kierunek w środku pola, czy postawić na stabilność z obecnym kapitanem. Wszystko zależy od ofert i wizji Spallettiego na dalszą część sezonu.

