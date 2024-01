Caglar Soyuncu liczył na to, że w Atletico Madryt odbuduje formę po ostatnich, nieudanych latach w Leicester City. Diego Simeone nie znalazł jednak wytrychu do dobrej gry Turka. Stoperem wyraziło zainteresowanie Fulham FC, ale Anglicy muszą liczyć się z konkurencją ze strony silnej, europejskiej marki.

IMAGO / Oscar J. Barroso Na zdjęciu: Caglar Soyuncu

Caglar Soyuncu nie wszedł na odpowiedni poziom po transferze do Atletico Madryt

Po zaledwie pół roku Hiszpanie rozważają jego sprzedaż

Do zainteresowanego reprezentantem Turcji Fulham FC dołączyło FC Porto

Soyuncu zostanie Smokiem? “Cholo” postawił na nim krzyżyk

Caglar Soyuncu swoje początki w Leicester City miał naprawdę imponujące. Bywały okresy, w których reprezentant Turcji uznawany był za jednego z najlepszych środkowych obrońców w Premier League. Niestety, od 2018 roku minęło już sporo czasu. Już ostatnie sezony stopera w barwach Lisów były zdecydowanie słabsze. Gdy jego kontrakt z Anglikami wygasł, odrestaurowaniem piłkarza podjęło się Atletico Madryt. Choć Diego Simeone ma spore doświadczenie w podnoszeniu poziomu obrońców, tym razem nic nie wskazuje na jego sukces w tej materii. Pierwsze pół roku Soyuncu w Hiszpanii były bardzo słabe, a 27-latek nie ma szans na zadomowienie się w wyjściowym składzie.

Sytuację piłkarza śledzi kilka klubów. Swoje propozycje padły już choćby ze strony Fulham FC czy AS Romy. Rojiblancos jednak na żadną nie przystali; nie zamierzają się bowiem godzić na wypożyczenie bez opcji czy obowiązku wykupu po sezonie. Jak informuje A Bola, sprawę może rozwiązać FC Porto. Smoki mocno interesują się defensorem. Do tego mogą zaoferować mu grę na wiosnę w europejskich pucharach, co może być dla 27-latka kuszące. Niebawem ma dojść do negocjacji w tej sprawie, bo Rojiblancos bynajmniej nie chcą na siłę zatrzymać Turka u siebie.

Soyuncu w tym sezonie rozegrał niewiele ponad 200 minut w dziewięciu meczach na wszystkich frontach. Portal Transfermarkt wycenia go na 12 milionów euro.

