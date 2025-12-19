Śląsk Wrocław zmaga się z problemami finansowymi. Ofiarą kłopotów może okazać się Piotr Samiec-Talat. Pierwszoligowiec może być zmuszony do sprzedaży swojego kluczowego zawodnika - informuje Marcin Torz.

PressFocus Na zdjęciu: Piotr Samiec-Talar

Piotr Samiec-Talar może opuścić Śląsk Wrocław

Śląsk Wrocław przed sezonem był głównym kandydatem do awansu do PKO Ekstraklasy. Rzeczywistość jednak jest trudniejsza, ponieważ Wojskowi zeszli na przerwę zimową na siódmym miejscu w tabeli Betclic 1. Ligi. Na dodatek wewnątrz klubu nie dzieje się dobrze. Trwa saga związana z nowym właścicielem, a na dodatek pierwszoligowiec zmaga się z problemami finansowymi.

Z informacji przekazanych przez Marcina Torza dowiadujemy się, że w obozie Śląska Wrocław jest naprawdę źle. Trudna sytuacja finansowa pierwszoligowca sprawia, że może dojść do ważnych rozstań. Ofiarą kłopotów może okazać się Piotr Samiec-Talar. Zawodnik od lat stanowi o sile drużyny, ale klub może być zmuszony do jego sprzedaży, aby pozyskać odpowiednie fundusze.

Śląsk Wrocław może zarobić całkiem spore pieniądze na odejściu Piotra Samca-Talara. Wspomniane źródło zaznacza, że zawodnik jest wyceniany na około milion złotych. Taką kwotę musi zatem zapłacić zainteresowana strona, jeśli chce pozyskać pomocnika. Zapowiada się zatem gorąca zima dla 24-latka.

Piotr Samiec-Talar w obecnym sezonie rozegrał 20 spotkań w koszulce Śląska Wrocław. 24-latek może się pochwalić świetnymi liczbami, ponieważ udało mu się sześciokrotnie wpisać na listę strzelców. Zawodnik Wojskowych może również pochwalić się pięcioma asystami.