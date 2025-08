Śląsk Wrocław sprowadza gwiazdę Betclic 1. ligi! Hit transferowy

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Śląska Wrocław

Śląsk przeprowadzi transfer Miłosza Kozaka

Śląsk Wrocław przystępował do tego sezonu Betclic 1. ligi z jasnym i ambitnym celem. Jest nim oczywiście powrót do PKO Ekstraklasy już po roku nieobecności. Historia uczy jednak, że zadanie to nie jest takie łatwe, ale nie jest też niemożliwe. Pierwsze dwie kolejki są jednak dla piłkarze Ante Simundzy sporym rozczarowaniem, bowiem udało się zdobyć tylko jeden punkt, a to zbyt mało jak na ekipę tej klasy.

Niemniej nadal trwa budowa kadry Wojskowych. Do tej pory do klubu dołączyło wielu uznanych na tym poziomie rozgrywkowym graczy, ale teraz czas na kolejne tego typu nazwisko. Bartosz Wieczorek z TVP Sport na Twitterze potwierdził bowiem ostatnie informacje o zainteresowaniu Miłoszem Kozakiem. Według dziennikarza, o ile nie dojdzie do nieoczekiwanego zwrotu akcji, to gwiazdor Betclic 1. ligi zostanie nowym graczem Śląska.

W przyszłym tygodniu gracz Ruchu Chorzów ma przejść testy medyczne i podpisać dwuletni kontrakt. 28-letni skrzydłowy w minionym sezonie rozegrał w sumie dla Niebieskich 33 mecze, w których zdobył sześć goli oraz zanotował pięć asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 250 tysięcy euro.

