Śląsk Wrocław ma nowego właściciela. Ten piłkarz jest jego wymarzonym transferem

Mariusz Iwański został nowym właścicielem Śląska Wrocław. W rozmowie z Kanałem Sportowym zdradził, jaki piłkarz byłby jego wymarzonym transferem. Wybór padł na Piotra Zielińskiego.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Śląsk Wrocław

Piotr Zieliński wymarzonym transferem właściciela Śląska Wrocław

Śląsk Wrocław ma nowego właściciela, którym został Mariusz Iwański. Biznesmen, który działa na co dzień w sektorze innowacyjnym i przemysłowym, przejął pakiet 51% udziałów w klubie. Pozostała część akcji pozostaje w rękach miasta. Jego misją będzie przywrócenie Wojskowych do PKO BP Ekstraklasy. Aktualnie drużyna po spadku z elity walczy w rozgrywkach Betclic 1. Ligi.

Zanim oficjalnie rozpocznie pracę, udzielił wywiadu Kanałowi Sportowemu. W rozmowie z Mateuszem Borkiem opowiedział m.in. o sytuacji kadrowej oraz potencjalnych wzmocnieniach podczas zimowego okna transferowego. Z jego wypowiedzi jasno wynika, że nie należy spodziewać się wielkich ruchów, ale jeśli kadra zespołu będzie wymagała wzmocnień, to takowe będą mieć miejsce.

– Sytuacja kadrowa na dzień dzisiejszy wygląda bardzo dobrze. Zobaczymy, jak będziemy wyglądać w styczniu. Natomiast nie zakładam efektu wow. To brak równowagi w Śląsku Wrocław spowodował, że po wicemistrzostwie Polski, po sukcesach, po odejściu gwiazd bardzo trudno było uzupełnić tę drużynę, skomponować ją na nowo – powiedział Mariusz Iwański w rozmowie z Kanałem Sportowym.

– U nas w zasadzie kadra się wymieniła. Budujemy ją na nowo. Jest potrzebny czas. Nie chciałbym, aby co pół roku tę drużynę budować na nowo. Jeśli będą potrzebne uzupełnienia, to uzupełnimy, jeśli nie to będziemy pracować – dodał nowy właściciel Śląska Wrocław.

Dziennikarz zapytał także Mariusza Iwańskiego o wymarzony transfer do Śląska Wrocław. Marzeniem na przyszłość jest ściągnięcie do wrocławskiego klubu reprezentanta Polski grającego w Serie A. „Gdybym miał marzyć, to Piotr Zieliński. To by było coś wspaniałego, ale na tę chwilę to w sferze marzeń” – zdradził.